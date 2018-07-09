Минобороны РФ: проверка музея Монино носит плановый характер

В ходе проверки музея будут вырабатываться предложения по сохранению летательных аппаратов, которые в данный момент находятся под открытым небом.

«Комиссия ВКС России с 2016 года на регулярной основе осуществляет оценку состояния экспозиции музея, круглогодично находящейся под открытым небом и подвергающейся неблагоприятному воздействию погодно-климатических факторов», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В сообщении подчеркнуто, что «по результатам данной работы вырабатываются предложения по необходимым мерам для обеспечения сохранности воздушных судов, возраст большинства которых превышает 50 лет, для будущих поколений».

Ранее в ряде СМИ работа комиссии в Монино была связана с возможным переносом экспонатов музея ВВС в парк Минобороны «Патриот».