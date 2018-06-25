ВМФ России передано судно связи «Иван Хурс»

Судно связи «Иван Хурс» передано Военно-морскому флоту России. Церемония подъема на судне Андреевского флага прошла на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

«Состоялась церемония передачи судна связи проекта 18280 "Иван Хурс" ВМФ России. На судне поднят флаг Военно- морского флота РФ», - говорится в сообщении пресс-службы «Северной верфи».

Ранее планировалось передать судно флоту в День кораблестроителя 29 июня. Ожидается, что «Иван Хурс» войдет в состав Черноморского флота.

Корабли-разведчики проекта 18280 предназначены для обеспечения связи и управления флотом. Водоизмещение «Ивана Хурса» - четыре тысячи тонн, дальность плавания - восемь тысяч морских миль, экипаж - 131 человек.

Головное судно проекта «Юрий Иванов», заложенное в 2004 году, было передано Северному флоту в 2015 году.