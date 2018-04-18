ВМФ может получить фрегат «Адмирал Горшков» в июне

Фрегат «Адмирал Горшков» может быть передан Военно-Морскому Флоту в июне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова.

«Я думаю, до конца июня. Уже теперь понятно более-менее. Надеемся», - сказал Рахманов.

Фрегаты проекта 22350 - многоцелевые корабли дальней морской зоны, строящиеся для перевооружения ВМФ ВС России.

В данный момент на воду спущено два фрегата, «Адмирал флота Касатонов» и «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Последний проходит государственные испытания. Вооружение кораблей составляют в том числе ракеты РК П-800 «Оникс» и «Калибр-НК».