Северный флот получил многофункциональное судно «Эльбрус»

В главной базе Северного флота - Североморске подняли флаг вспомогательного флота ВМФ на головном многофункциональном судне тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120. В торжественной церемонии принял участие замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.

По завершении подъема флага состоялось подписание договора о сотрудничестве и шефских связях между Северным флотом и Кабардино-Балкарской Республикой. Договор подписали командующий СФ адмирал Николай Евменов и глава КБР Юрий Коков.

Как сообщил Серга, многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» с начала сентября прошлого года проходило серию заводских ходовых испытаний в Баренцевом море.

«В полигонах боевой подготовки Северного флота были выполнены сотни облетов судна вертолетами Ка-27, проведены проверки энергетической установки, вспомогательных систем и механизмов на различных режимах эксплуатации», - пояснил он.

По итогам всех испытаний судно было принято в состав флота, став первым многофункциональным транспортом ледового класса, способным действовать в арктических условиях.

МСТО «Эльбрус» сочетает в себе характеристики спасательного буксира и транспорта. На нем можно выполнять передачу грузов на берег и корабли в обстановке высоких широт при толщине льда свыше полуметра.

«Судно оснащено барокамерой для проведения декомпрессии водолазов, что позволяет ему участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие подводникам. Его современное радиолокационное и гидроакустическое оборудование дает возможность поиска затонувших объектов и картографирования рельефа дна», - рассказал Серга.

По его словам, улучшенная маневренность «Эльбруса» обеспечивается винторулевыми колонками, которые вращаются вокруг собственной оси на 360 градусов и способствуют удержанию судна в заданной точке в любых погодных условиях.

Также на судне установлены два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн. На грузовой палубе площадью более 700 квадратных метров возможна перевозка открытым способом морских транспортных контейнеров.

Экипаж судна составляет 55 человек. Капитан - Вячеслав Губарев и весь личный состав ранее проходил службу на вспомогательных судах Северного флота.