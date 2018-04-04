Амфибия Бе-200 получит российские двигатели взамен украинским в 2020 году

Установка на самолет Бе-200 двигателей SaM146 вместо используемых сегодня украинских Д-436 запланирована на вторую половину 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации ОДК Александра Артюкхова.

«Двигатель находится над крылом самолета - поэтому там необходимо будет провести большой объем расчетов, в первую очередь этим определяются сроки», - сказал Артюхов.

Ранее сообщалось, что Украина запретила поставку в РФ двигателей Д-436, которые устанавливаются на Ан-148 и Бе-200.

SaM146 - турбовентиляторный двигатель предназначен для региональных самолетов и в настоящее время устанавливается на самолет Sukhoi Superjet 100. Двигатель производится компанией PowerJet, которая является совместным предприятием российского НПО «Сатурн» и французской компании «Snecma».

Двигатель Д-436 ТП который устанавливался на первые самолеты Бе-200 производился на «Салюте» в кооперации с компанией «Мотор-Сич», при этом он является единственным в своем классе на постсоветском пространстве: основные его элементы созданы из стали, стойкой к воздействию морской воды.