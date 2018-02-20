В России нашли замену украинским двигателям для гражданских самолетов

Украинские двигатели Д-436 для гражданских самолетов могут быть заменены двигателями SaM146 российско-французского производства. Об этом РИА Новости сообщил глава бюро технической и аналитической информации Таганрогского авиационного научно-технического комплекса Андрей Сальников.

«Мы предусматриваем ремоторизацию на двигатель SaM146… Работа ведется давно, проблем с двигателями у нас нет», – уточнил он.

О том, что Киев запретил поставлять в Россию Д-436, используемый на самолетах Ан-148 и Бе-200, сообщил накануне, 19 февраля, заместитель главы Министерства промышленности и торговли России Олег Бочаров.

Двигатели Д-436 выпускаются запорожским предприятием «Мотор Сич».