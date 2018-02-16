Прорабатываем вопрос по приему в состав морской авиации самолетов Бе-200 - главком

На вооружение ВМФ РФ могут быть приняты самолеты-амфибии Бе-200, которые начнут применять в спасательных операциях и при ликвидации пожаров, сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на главкома Военно-Морского Флота России адмирала Владимира Королева.

«Мы прорабатываем вопросы по приему в состав своей авиации этих самолетов», - сказал он.

Кроме того, планируется устанавливать на амфибии Бе-12 новые противолодочные комплексы.

По словам Королева, за пятилетний период оснащенность морской авиации современными воздушными судами возросла более чем в полтора раза, показатели налета морских летчиков увеличились почти в два раза.

«Оснащение самолетов Су-24М и Су-33 новейшими прицельно-навигационными комплексами существенно повысило их возможности по высокоточному поражению наземных целей», - заявил главком.

Кроме того, модернизированы противолодочные самолеты Ил-38. На вооружение Северного флота поступили новейшие палубные истребители МиГ-29К.

До 2020 года морская авиация ВМФ будет иметь в своем составе около 50 модернизированных противолодочных вертолетов Ка-27М, подчеркнул адмирал.