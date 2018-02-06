Серийное производство МС-21 начнется в 2019 году
Серийное производство магистрального самолета МС-21 начнется в 2019 году, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.
Фото: irkut. com
Видео: Дмитрий Рогозин/ Facebook
По словам Рогозина, МС-21 по своим характеристикам превосходит иностранные аналоги.
«В 2019 году мы выходим на серийное производство нашего магистрального самолета МС-21-300, открываем целую линейку выпуска этих самолетов», – сказал Рогозин во вторник, выступая на коллегии Следственного комитета РФ.
«Магистральный самолет XXI века» МС-21 – российский ближнесреднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет состоялся 28 мая 2017 года.