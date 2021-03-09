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Бойцы танковой дивизии ЦВО при поддержке авиации «уничтожили» противника под Челябинском

Ян Брацкий
03:50 09.03.2021
В КШУ принимали участие около 5 тысяч военнослужащих, более 1,3 тысячи единиц военной техники, а также самолеты и вертолеты.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Командно-штабные учения гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) завершились на полигоне в Челябинской области. В ходе учений командование дивизии, экипажи танков, боевых машины пехоты, расчеты противовоздушной обороны и подразделения обеспечения выполнили более 300 тактических и огневых задач, а также отработали взаимодействие с армейской и разведывательной авиацией.

По замыслу практических действий расчеты беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированный командный пункт условного противника. Координаты цели были переданы для нанесения бомбового удара истребителями-бомбардировщиками Су-34. Затем разведчики обнаружили колонну автомобилей условного врага, передав данные в штаб артиллерии для последующего огневого поражения.

В ходе практической части учений танковые экипажи при поддержке боевых машин пехоты выбили противника с занимаемых рубежей и закрепились на местности. На заключительном этапе вертолеты Ми-8 провели высадку тактического воздушного десанта для предотвращения действий диверсионных групп отступающего противника.

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