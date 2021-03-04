По выскакивающим мишеням: танкисты ЮВО устроили «танковую карусель» под Ростовом

Танковые экипажи 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа осуществили контрольные стрельбы штатным снарядом из танков Т-72Б3 на полигоне Кадамовский в Ростовской области, используя метод «танковой карусели». Для огневого поражения условного противника непрерывной стрельбой из штатного оружия экипажи вели фланговую стрельбу в движении, являющуюся сложнейшим элементом огневой подготовки.

На полигоне специально для стрельбы из танков была подготовлена мишенная обстановка и огневые рубежи. Танкисты выполняли стрельбы с ходу на дистанциях от 800 до 1700 метров по появляющимся и движущимся целям, имитирующим танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие.

Особенностью выполнения стрельб методом «танковой карусели» является попарная, поочередная стрельба танков. Это позволяет накрыть условного противника непрерывным огнем и компенсировать время перезарядки. «Танковая карусель» особенно востребована, когда информации о вооружении противника недостаточно. Такая тактика повышает живучесть боевых машин и эффективность поражения целей, а также дает возможность ведения высокоманевренного боя, не позволяя противнику просчитать и предугадать действия танкового подразделения.

В занятиях по огневой подготовке приняли участие более 100 военнослужащих ЮВО, а также было задействовано порядка 30 единиц вооружения и военной техники.