Повышенная готовность: танки, артиллерия и авиация ЦВО приняли участие в крупных учениях под Оренбургом

В Оренбургской области самая большая в России мотострелковая бригада Центрального военного округа приступила к масштабному учению с привлечением артиллерии, танков и авиации. Тренировки прошли на Тоцком полигоне.

В зимнем периоде обучения впервые принял участие полный состав танкового батальона на модифицированных Т-72Б3. С воздуха им оказали поддержку вертолеты Ми-8 и фронтовые бомбардировщики Су-24. В масштабных учениях также принимают участие артиллерийские, ракетные, инженерные подразделения, расчеты комплексов противовоздушной обороны, военнослужащие войск радиоэлектронной борьбы.

Учение продлится до 5 марта. Всего в нем принимают участие около 2 тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц техники.