Мощный арсенал: кадры участия кораблей ВМФ РФ в учениях «АМАН-2021» в Аравийском море

Отряд кораблей Военно-Морского Флота России в составе фрегата «Адмирал Григорович», патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» и спасательного буксира «СБ-739» завершил участие в морской фазе многонационального военно-морского учения «АМАН-2021». Международные маневры проводились в акватории Аравийского моря с 15 по 16 февраля.

В течение двух дней экипажи кораблей из стран-участниц учений выполняли большое количество самых разных тактических задач: отрабатывали взаимодействие во время отражения атак быстроходных малоразмерных целей, проводили тренировки по совместному маневрированию с формированием походных ордеров, выполняли действия по приему грузов с судна снабжения на ходу, а также отрабатывали упражнения по противодействию пиратским судам, производя стрельбы из различных комплексов корабельного артиллерийского вооружения. В том числе - по надводным мишеням типа «Killer Tomato» на дистанции около пяти километров.

Помимо корабельных сил, к учению «АМАН-2021» активно привлекались силы морской авиации. Среди них - экипаж вертолета Ка-27ПС Морской авиации и ПВО Черноморского флота, базировавшийся на борту фрегата «Адмирал Григорович».

Главными целями учения «АМАН-2021» являлись укрепление и развитие военного сотрудничества между странами-участницами маневров для поддержания безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками в вопросах отражения угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства и при проведении поисково-спасательных операций.

Военно-морские учения «Аман-2021» являются внеблоковыми: все страны принимали них участие самостоятельно по приглашению пакистанской стороны.