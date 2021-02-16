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В Мурманской области состоялись очередные игры чемпионата Северной военной хоккейной лиги

Валентина Пескова
23:53 16.02.2021
Главным трофеем спортивных состязаний является Кубок командующего Северным флотом.
В Мурманской области состоялись очередные игры чемпионата Северной военной хоккейной лиги
© Фото: ТРК "Звезда"
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В гарнизонах Северного флота, расположенных на территории Мурманской области, прошли матчи очередного этапа чемпионата Северной военной хоккейной лиги. Восемь команд на разных площадках продолжают бороться за главный трофей состязаний - Кубок командующего Северным флотом.

В Заозерске на домашнем льду «Медведи» соединения атомных подводных лодок уверено победили команду «Петр Великий» одноименного тяжелого атомного ракетного крейсера со счетом 6:3.

В городе Североморск, который является флотской столицей, команда «Авианосец» тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» обыграла команду Кольского соединения ПВО «Ракета»: матч завершился со счетом 4:1.

В Полярном, где располагается историческая база флота, команда «Абордаж» бригады десантных кораблей со счетом 6:2 одержала победу над сборной «Бастион», за которую играет отдельная береговая артиллерийская бригада Кольской флотилии разнородных сил.

А в Заполярном команда «Штурм» с хоккеистами отдельной мотострелковой бригады уступила «Торосу», в состав которого входят сотрудники центра материально-технического обеспечения флота. Пропустив 11 голов в свои ворота, моряки ответили соперникам только тремя.

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