Шойгу посетил торжественную литургию в Главном храме ВС РФ

В Главном храме Вооруженных сил России в парке Патриот в первый раз прошло богослужение в честь праздника Рождества Христова.

Торжественную литургию проводил викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Каширский Феогност.

На богослужении присутствовал глава Министерства обороны Сергей Шойгу, а также военнослужащие и гражданский персонал вместе с семьями.

Для проведения молебна в верхнем храме специально расположили иконы святых-покровителей видов и родов Вооруженных Сил России. Помимо этого, там же была выставлена главная икона ВС России - образ Спаса Нерукотворного.