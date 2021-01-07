Шойгу посетил торжественную литургию в Главном храме ВС РФ
Богослужение проводил викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Каширский Феогност.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Главном храме Вооруженных сил России в парке Патриот в первый раз прошло богослужение в честь праздника Рождества Христова.
Торжественную литургию проводил викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Каширский Феогност.
На богослужении присутствовал глава Министерства обороны Сергей Шойгу, а также военнослужащие и гражданский персонал вместе с семьями.
Для проведения молебна в верхнем храме специально расположили иконы святых-покровителей видов и родов Вооруженных Сил России. Помимо этого, там же была выставлена главная икона ВС России - образ Спаса Нерукотворного.