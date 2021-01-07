Выжигающий дотла: войска РХБЗ получат модернизированный «Солнцепек»
Усовершенствования увеличат дальность и точность стрельбы, площадь поражения одним боеприпасом и сократят нормы расходования боеприпасов.
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Войска РХБЗ получат модернизированную тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». Работы по ее усовершенствованию завершаются на предприятиях промышленности.
Модернизация увеличит дальность и точность стрельбы,
площадь поражения одним боеприпасом, а также сократит нормы расходов
боеприпасов.
Процесс усовершенствования направлен на повышение защищенности от противотанковых средств поражения. Применение современных прицельных и навигационных комплексов, а также новых неуправляемых реактивных снарядов уменьшит время подготовки и выполнения боевых задач.