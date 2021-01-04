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Новый зенитный полк с комплексами С-400 заступит на боевое дежурство в Самарской области

Алексей Курильченко
15:30 04.01.2021
Полковой комплект уже прибыл к месту несения службы.
Новый зенитный полк с комплексами С-400 заступит на боевое дежурство в Самарской области
© Фото: Минобороны России

Новый зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в Самарской области в конце января 2021 года. Об этом сообщил командир дивизии противовоздушной обороны 14 армии ВВС и ПВО генерал-майор Олег Никаноров в ходе подведения итогов 2020 года.

«Новый полковой комплект уже прибыл в Самарскую область и в конце января заступит на боевое дежурство» - сказал генерал-майор.

Никаноров отметил, что в ноябре С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Расчеты ЗРК провели учебные боевые стрельбы в начале декабря. В ходе тренировки им удалось обнаружить ракету-мишень «Кабан», которая имитировала ракету предполагаемого противника. Цель была уничтожена на высоте более 15 километров.

Дивизия противовоздушной обороны Центрального военного округа со штабом в Самаре имеет самый большой охват воздушной границы среди всех соединений ПВО Вооруженных Сил России. На вооружении дивизии, помимо ЗРК С-400 «Триумф» и С-300, состоят зенитно-пушечные ракетные комплексы «Панцирь-С», радиолокационные станции РЛС «Небо-М» и «Небо-У», «Каста-22», «Терек», «Десна».

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