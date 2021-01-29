Воины будущего: какими возможностями обладают поступившие на вооружение ВС РФ боевые роботы «Уран-9»

Модернизируя классику, российские конструкторы не забывают и о самых современных технологиях, которые помогают полностью избежать человеческих потерь. И тут, конечно, будущее за боевыми роботами. В Подмосковье приняли на вооружение едва ли не единственные в мире подобные машины - многофункциональные робототехнические комплексы «Уран-9».

Для поражения цели новинке не помешают ни дымовые завесы, ни ночная мгла. Глядя на то, как 12 тонн чистого железа вальсируют по танкодрому, не верится, что за штурвалом нет ни одной живой души.

У данной боевой машины нет смотровых щелей. Все внешнее наблюдение осуществляется при помощи камер. Это уникальный боевой робот «Уран-9», целью создания которого является полностью исключить присутствие экипажа на поле боя.

Фантастическое будущее уже сегодня оказалось на службе российской армии. Двадцать два боевых робота заступают на дежурство в войска. Их предшественник «Уран-6» - миротворец. Он был создан как сапер. «Уран-9» предназначен для атаки, при этом не подвергает опасности тех, кто управляет им. Такого оружия нет ни в одной армии мира. «Уран-9» - это и разведчик, и мощная огневая поддержка пехоты.

На вооружении каждого модуля стоит тридцатимиллиметровая пушка. Ночью «Уран-9» может обнаружить и уничтожить любую цель в трех километрах от себя, днем - в пяти.

Модули над башней могут сообщать роботу, что он под прицелом у противника. Далее машина сама вычислит вражеских наводчиков, выбросит дымовые шашки и покинет опасную зону. Новинка, кстати, может двигаться по пересеченной местности со скоростью 45 километров в час.

Кроме того, дизельно-электрический двигатель позволяет роботу передвигаться практически бесшумно. Запаса хода у машины хватит на 5 часов, то есть - примерно на 200 километров.

«Уран-9» практически автономен. Оператор просто ставит ему задачу, дальше машина выполнит ее сама. Людям остается только отслеживать ее действия.

Примечательно и то, что управляет ими искусственный интеллект, который не просто собирает и мгновенно передает информацию оператору, но и предлагает варианты решения боевой задачи. А в это время экипаж может находиться на безопасном расстоянии, в пяти километрах, в передвижном пункте управления.

В этом пункте - все как в компьютерной игре: никаких рычагов, лишь легкий штурвал и сенсорное управление. Сам фургон бронирован по высшему - пятому - классу. Но при этом двигается очень легко.

Впервые «Уран-9» показали всему миру на Параде Победы два года назад. И уже сегодня наравне с живыми людьми он встает в строй Вооруженных сил Российской Федерации.