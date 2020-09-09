Мастерство пилотирования: кадры приземления Су-25 на грунтовую полосу в Волгоградской области

Экипажи штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО) из Краснодарского края впервые отработали посадку и взлет на незнакомом аэродроме с грунтовым покрытием. Масштабное учение по управлению авиацией и ПВО проходит в Волгоградской области.

При заходе на посадку летчики самостоятельно определяли высоту выравнивания самолета перед касанием грунтовой полосы, визуально выбирали точку касания, учитывая вес воздушного судна.

По словам заместителя командира эскадрильи авиаполка ЮВО майора Дмитрия Ледовского, выполнение этого вида боевой подготовки стало полезным практическим опытом для экипажей.

«Не каждый день у нас выпадает возможность выполнить посадку на грунт, хотя теоретически мы все подготовлены», - заметил он.

После приема инженерно-технический состав заправил штурмовики и подготовил их к вылету на боевое применение.

Всего на разных этапах розыгрыша тактических эпизодов летного тактического учения с объединением ВВС и ПВО ЮВО задействовано более 80 самолетов и более 60 вертолетов.