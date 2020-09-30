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Уничтожить технику «врага»: в ВВО прошли учения снайперов и гранатометчиков

Андрей Аркадьев
16:41 30.09.2020
Снайперы ведут огонь по уязвимым местам техники, а гранатометчики непосредственно уничтожают ее.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Восточном военном округе активно внедряется опыт современных вооруженных конфликтов при подготовке снайперов и гранатометчиков. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Гранатометчики выполняют стрельбы парами во взаимодействии со снайперами. Военнослужащие учатся поражать цель в динамике условного боя.

Мобильные группы скрытно подходят и поражают цели, находясь на расстоянии от них. Гранатометчик ведет огонь по бронеобъектам, а снайпер уничтожает живую силу противника.

Кроме того, снайперы учатся поражать смотровые приборы танка. Если это удается сделать, «ослепший» танк становится очень уязвимой целью для гранатометчиков.

Помимо этого, военнослужащие должны вести огонь по мишеням, имитирующим технику боевиков, в частности машины, на которых передвигаются террористы.

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