Армия Разгонный блок «Фрегат» отделился от «Союза-2.1б» Андрей Аркадьев Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала в штатном режиме в 14.20 по московскому времени с космодрома Плесецк . © Фото: Минобороны России Разгонный блок «Фрегат» со спутниками «Гонец-М» отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», стартовавшей с космодрома Плесецк в понедельник, сообщили в Минобороны России. «"Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат", блока космических аппаратов связи "Гонец-М" и 19 космических аппаратов попутной полезной нагрузки в расчетное время - 14 часов 30 минут (мск) штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б"», - говорится в сообщении. Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала в штатном режиме в 14.20 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика