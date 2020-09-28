Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками связи «Гонец-М» стартовала в понедельник с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«В понедельник , 28 сентября, в 14 часов 20 минут (мск) с пусковой установки (ПУ) № 3 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и попутной полезной нагрузкой в составе 19 малых космических аппаратов», - говорится в сообщении.

Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Союз-2.1б» прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

Это четвертый пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2020 году. Предыдущий пуск РН «Союз-2» с северного космодрома был успешно проведен 22 мая 2020 года.