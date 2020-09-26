Выпускники Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища отметили его 50-летие в парке «Патриот»

В субботу, 26 сентября, в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» прошли праздничные мероприятия, посвященные 50-летию Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза И.С.Конева.

Выпускники учебного заведения посетили Главный храм ВС РФ, музейный комплекс «Дорога памяти» и памятник «Матерям победителей».

Один из выпускников училища, герой Советского Союза полковник Сергей Гущин сказал, что изначально учреждение было создано для защиты южных рубежей СССР. Большинство выпускников участвовали в гражданской войне на территории Демократической Республики Афганистан. В их число вошли и офицеры его выпуска, 1981 года, из которых более 40% были отправлены в Афганистан.

Трое из них впоследствии были удостоены высшей награды - звания Героя Советского Союза, при этом один из них посмертно. По словам полковника Гущина, училище внесло значительный вклад в обеспечение безопасности стран.