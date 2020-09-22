Два Ту-160 в ходе учений «Славянское братство-2020» совершили специальный полет вдоль границ Белоруссии

Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 совершили специальный полет вдоль границ Белоруссии. Полет выполнялся с аэродрома Энгельс в рамках активной фазы совместного белорусско-российского учения «Славянское братство-2020».

Летчики двух бомбардировщиков отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле.

Ранее на территорию Белоруссии на полигон «Гожский» под Гродно по железной дороге прибыла батальонная тактическая группа Тульского соединения воздушно-десантных войск России, на полигон «Брестский» - российские десантники из состава батальонной тактической группы Псковского десантно-штурмового соединения.

«В ходе активной фазы учения российские и белорусские военнослужащие отрабатывают задачи по высадке из вертолетов, захвату района для десантирования, десантированию основных сил парашютным способом из самолетов Ил-76мд, блокированию населенного пункта, а также уничтожению условных незаконных вооруженных формирований», - рассказали в Минобороны России.

Учение «Славянское братство-2020» проводится с 14 сентября. С российской стороны в нем принимают участие более 900 человек и около 100 единиц ВВСТ.