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С-300 «Фаворит» в деле: кадры пусков на полигоне Ашулук

Андрей Аркадьев
12:07 22.09.2020
Основное внимание на учениях было уделено ведению противовоздушного боя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Астраханской области на полигоне Ашулук расчеты Ржевской дивизии ПВО Ленинградского объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа выполнили боевые пуски зенитных управляемых ракет по учебным целям. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

«В ходе тактических учений с боевой стрельбой боевые расчеты зенитных ракетных полков С-300 ПМ2 «Фаворит», совершивших марши из Воронежской и Новгородской областей, выполнили задачи по отражению массированного ракетного авиационного удара в условиях воздействия активных шумовых помех с помощью имитированного пуска зенитных управляемых ракет воздушного "противника"», - говорится в сообщении.

Основное внимание на учениях было уделено ведению противовоздушного боя с боевыми пусками зенитных управляемых ракет. В воздушном налете было применено шесть ракето-мишеней, имитирующих современные и перспективные средства воздушного нападения с различными высотно-скоростными характеристиками: высотные мишени «Стриж-М», гиперзвуковые «Фаворит», а также аэродинамические маловысотные ракето-мишени «Армавир-МВУ».

В ходе теоретической части учения боевые расчеты сдали зачеты по технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовке. На автодроме полигона водители-механики пусковых установок и заряжающих машин на время выполнили комплекс упражнений по вождению боевых машин.

Кроме того, подразделения дивизии ПВО заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в новом позиционном районе, совершили марш на временные дежурные позиции, преодолев участки «зараженной» местности, провели комплекс мероприятий по дегазации и маскировке боевой техники.

«В ходе учения были выполнены все поставленные задачи, расчеты показали высокую организованность, высокие теоретические знания и практические навыки», - отметил заместитель командующего объединением по ПВО полковник Михаил Калинков.

ЗРС С-300 «Фаворит» - зенитная ракетная система среднего радиуса действия. Серийный выпуск системы был начат в 1975 году. Первый полк С-300ПТ заступил на боевое дежурство в 1979 году.

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