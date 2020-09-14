Ночной штурм укрепрайона и зачистка захваченного здания: кадры учений спецназа под Тамбовом

Спецназовцы Западного военного округа провели учения под Тамбовом. Перед бойцами спецподразделения поставили задачу - захватить базу условных главарей бандформирований. На нужную точку десантировались с военно-тарнспортных самолетов. В бой вступали сразу после приземления.

Спецназовцы отработали штурм укрепленного района и зачистку захваченного здания. Итоговая часть тренировок прошла после заката солнца. Разведчики использовали оптико-электронные комплексы «Ирония» и приборы ночного видения. В общей сложности, в учениях были задействованы свыше 500 военнослужащих.