Из-за прорыва дамбы в ЕАО эвакуированы 60 человек

После прорыва дамбы у села Ленинское Еврейской автономной области были эвакуированы 60 человек. Пункты временного размещения для граждан развернули в селе Бабстово.

Работы по устранению последствий продолжаются. На месте работают спасатели, также задействованы около 700 военнослужащих, тяжелая инженерная и техника. Преграду для воды создают из мешков с песком. Помимо этого вдоль дороги установили водоналивные дамбы.

По прогнозам специалистов, уровень воды будет увеличиваться еще около трех дней.