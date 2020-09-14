Из-за прорыва дамбы в ЕАО эвакуированы 60 человек
В Еврейской автономной области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ЧП.
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После прорыва дамбы у села Ленинское Еврейской автономной области были эвакуированы 60 человек. Пункты временного размещения для граждан развернули в селе Бабстово.
Работы по устранению последствий продолжаются. На месте работают спасатели, также задействованы около 700 военнослужащих, тяжелая инженерная и техника. Преграду для воды создают из мешков с песком. Помимо этого вдоль дороги установили водоналивные дамбы.
По прогнозам специалистов, уровень воды будет увеличиваться еще около трех дней.