Замминистра обороны Фомин раскрыл подробности о предстоящем учении «Кавказ-2020»

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел брифинг о предстоящем стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

«К участию в учении привлекаются органы военного управления, войска и силы Южного военного округа, часть органов военного управления, войск и сил Западного военного округа, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Кроме того, для отработки совместных действий в составе сухопутной группировки войск на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Для участия в розыгрышах эпизодов учения в акватории Каспийского моря приглашены Азербайджан и Иран», - сказал Фомин.

Для практических действий войск будут задействованы полигоны Капустин Яр, Ашулук, Прудбой, Аданак, Раевский, наземные авиационные полигоны Арзгирский, Копанской, добавил замминистра.

Кроме того, в акваториях Черного и Каспийского морей будут проведены розыгрыши эпизодов действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, в том числе с участием боевых кораблей военно-морских сил иностранных государств, в частности, Исламской Республики Иран. Прорабатывается вопрос участия кораблей военно-морских сил Азербайджанской Республики.

«Всего к участию в учении планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ, Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей на учении под единым оперативным командованием, попадающего под действие Венского документа 2011 года, составит до 12 900 военнослужащих», - отметил Фомин.

Будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и РСЗО, добавил замминистра. Фомин подчеркнул, что учение «Кавказ-2020» носит сугубо оборонительный характер. Главная цель мероприятий - обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления вооруженных сил Российской Федерации и государств – партнеров, добавил он.