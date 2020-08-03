По опыту спецназа: кадры тренировки курсантов ДВОКУ по уникальной системе подготовки

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) разработали уникальную систему подготовки курсантов с использованием опыта тренировки бойцов спецназа.

Основой системы подготовки по армейской тактической стрельбе в составе подразделений взяты лучшие практики тренировки подразделений специального назначения России. Ранее выполнение упражнений курсантами осуществлялось в рамках одиночной подготовки военнослужащих.

Для подготовки курсантов по новой системе была создана специальная полоса, на которой смоделировано множество типовых ситуаций скоротечного боя. Особенностью полосы стало применение подвижных исчезающих мишеней различного класса сложности, в том числе имитирующих воздушные малоразмерные дроны и автомобили «террористов-смертников», условно начиненные взрывчаткой.

Курсанты выполняют стрельбу в движении из неудобных положений: с качающихся бревен, наклонных и подвижных поверхностей и многом другом. Пройти полосу необходимо в ограниченное время с указанным лимитом боеприпасов.

Особенностью армейской полосы тактической стрельбы является ее прохождение на высоком пульсе. Перед стрельбой курсанты в составе подразделения совершают марш-броски, а также выполняют другие задачи с повышенной стрессовой нагрузкой.

Курсанты во время занятий тренируют умение работать в команде, взаимовыручку, точность и скорость стрельбы, перезарядку оружия, перемещение и прицеливание.

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища регулярно занимают лидирующие позиции по практической и армейской тактической стрельбе на чемпионатах Вооруженных Сил страны. Стоит отметить, что на соревнованиях изучается опыт подготовки сильнейших команд мира, который внедряется в дальнейшем в процесс обучения.