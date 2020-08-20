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Начальник Генштаба РФ приказал обеспечить максимальную готовность к учениям «Кавказ-2020»

Андрей Аркадьев
13:23 20.08.2020
Герасимов также напомнил, что на прошлой неделе прошло девять учений первого этапа, была развернута система управления войсками и силами Южного военного округа.
Начальник Генштаба РФ приказал обеспечить максимальную готовность к учениям «Кавказ-2020»
© Фото: Минобороны России

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа обсудил подготовку к стратегическим командно-штабным учениям (СКШУ) «Кавказ-2020», сообщает министерство обороны РФ.

«Сегодня мы заслушаем доклады о ходе проведения второго этапа специальных учений и в ходе работы на полигонах проведем оценку практических действий войск и сил», - заявил Герасимов.

По словам начальника Генштаба, «результатом проведенного комплекса специальных учений должно стать создание условий для безусловного выполнения войсками учебно-боевых задач и успешного проведения СКШУ "Кавказ-2020"».

Он напомнил, что на прошлой неделе прошло девять учений первого этапа, была развернута система управления войсками и силами Южного военного округа. Сейчас идет второй этап, отрабатываются вопросы материально-технического обеспечения, подготовка техники, в том числе воздушной. Также оборудуются полевые аэродромы. Еще к учениям привлекли Военно-медицинскую академию, восемь госпиталей, четыре санатория.

Также идет обеспечение флота. Военные отрабатывают оборону пунктов базирования, противодиверсионную борьбу, поиск и уничтожение подводных лодок условного противника, оказание помощи терпящим бедствие судам.

Органы военно-политической работы, военная полиция, подразделения материально-технического и медицинского обеспечения тренируются проводить операции по эвакуации беженцев, защите населения в районе условного вооруженного конфликта, обеспечению правопорядка, поддержанию высокого морального духа военнослужащих, участвующих в учениях.

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