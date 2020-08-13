Глава Генштаба ВС РФ проинспектировал действия войск ЮВО на подготовке к «Кавказу-2020»

Начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал действия войск Южного военного округа (ЮВО) во время учений, которые проводятся с 10 августа в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020».

Герасимов заслушал доклады командования ЮВО и должностных лиц органов военного управления, касающиеся мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также задач всестороннего обеспечения войск, в том числе инженерного, РХБЗ, гидрометеорологического, топогеодезического и навигационного, сообщает Минобороны.

Кроме того, начальник Генштаба проинспектировал практические действия подразделений радиационной, химической и биологической защиты при обеспечении безопасности войск и населения.

«Практические действия подразделений РХБ защиты отрабатываются с учетом опыта, полученного при оказании помощи Италии и Сербии», - приводятся в сообщении слова начальника войск РХБ защиты генерала-лейтенанта Игоря Кириллова.

Генерал также проследил за ходом тактических учений спецподразделений ЮВО на полигоне «Молькино» в Краснодарском крае. Бойцы отрабатывали эвакуацию раненых медицинским отрядом на бронеавтомобилях и вертолетах.

Проведение специальных учений является контрольным этапом проверки готовности к стратегическому командно-штабным учениям «Кавказ-2020». В них участвует порядка шести тысяч человек, задействовано до 750 единиц вооружения и техники. Мероприятия завершатся 21 августа.