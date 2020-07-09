Ни одного штрафного: на берегу Оки прошел финал конкурса «Открытая вода»

В финале Всеармейского конкурса «Открытая вода», состоявшегося во Владимирской области на берегу реки Оки рядом с Муромомом, соревновались команды 45-й отдельной инженерной бригады Западного военного округа и 28 понтонно-мостовой бригады центрального подчинения.

В ходе упорного противостояния с результатом в 44 минуты 44 секунды победу одержала команда 45-й отдельной инженерной бригады ЗВО.

На следующем этапе экипажи плавающих транспортеров ПТС-2, преодолев препятствия - ограниченный поход с поворотом, проход в минном поле и другие, - совершили переправку на противоположный берег, после чего произвели там погрузку и переброску тыловой и специальной инженерной техники. Далее экипажи паромно-мостовых машин ПММ-2М, преодолев препятствия произвели сборку парома, осуществив погрузку и доставку инженерной техники на противоположный берег.

На последнем этапе команды оборудовали взводный паром и также осуществили переброску военной техники. Судейской коллегией отмечено, что впервые за время проведения конкурса «Открытая вода», не было назначено ни одного штрафного балла.

Ширина реки Оки, на которой проходили состязания, составила более 400 метров, скорость течения реки - 2 м/с, глубина - 10 метров.