Военные потушили «горящий» Ту-160 под Саратовом: кадры учений

В городе Энгельс Саратовской области военнослужащие подразделения пожарной команды и медицинской службы вместе со спасателями МЧС провели тренировку по тушению условного возгорания самолета Ту-160. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«По замыслу учений произошло возгорание левого двигателя при запуске самолета Ту-160, после чего экипаж доложил руководителю полетов о нештатной ситуации и получил команду об эвакуации с горящего воздушного судна», - говорится в сообщении.

Медики эвакуировали пострадавших из самолета и оказали им первую медицинскую помощь. Пожарные локализовали и ликвидировали условное возгорание.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Самолет способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар. В случае необходимости самолет способен и прорывать ПРО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.