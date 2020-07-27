«Радиоактивная» зона и уничтожение «диверсантов»: кадры учений «Ярсов» под Екатеринбургом

На маршруты боевого патрулирования вышли автономные пусковые установки мобильного ракетного комплекса «Ярс» в Свердловской области. Во время учений выполнялись различные задачи, в том числе преодоление «зараженного» участка местности.

Так, отрабатывались вывод комплексов на полевые позиции, марши протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. Кроме того, проведены мероприятия по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами.

«При совершении марша колонна ПГРК "Ярс" преодолела условно зараженный участок местности. По вводной, диверсанты использовали отравляющие вещества на дальних подступах к полевым позициям», - рассказали в Минобороны России.

После вывода техники из зоны радиоактивного заражения подразделения радиационной, химической, биологической защиты провели полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса. Всего обработано более 100 единиц техники.