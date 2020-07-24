Десантирование и «бой» с условным противником: кадры масштабного учения ВДВ под Рязанью

Масштабное учение Воздушно-десантных войск завершилось в Рязанской области.

На первом этапе более 800 военнослужащих и свыше 60 единиц военной и специальной техники Ивановского и Тульского гвардейских соединений ВДВ совершили десантирование и «захватили» аэродром условного противника. В ходе второго этапа военнослужащие Ульяновского соединения при проведении десантно-штурмовых, разведывательно-ударных и рейдовых действий «уничтожили» условного противника.

Выброска подразделений ВДВ осуществлялась из самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 и Ан-26. Десантирование военнослужащих проходило на парашютных системах Д-10, военной техники на многокупольных системах МКС-350-9, с использованием парашютно-бесплатформенных систем ПБС-915, ПБС-916 и ПБС-925 с высоты 600 метров.

Перед десантированием основных сил на площадки приземления Житово и Новики были доставлены разведывательные подразделения и подразделения высотного десантирования для проведения разведки и «захвата» стратегически важных объектов. Сходу десантировавшиеся подразделения совершили «захват» аэродрома условного противника, обеспечив развертывание основных сил соединений.

В ходе завершающего этапа масштабных командно-штабных учений, проводимых на полигоне Дубровичи, подразделения Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения при проведении десантно-штурмовых, разведывательно-ударных и рейдовых действий «уничтожили» условного противника.

Для проведения разведки района действий были задействованы самолеты-разведчики Су-24МР и беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», которые обнаружили наступающего «противника» в район сосредоточения группировки.

По условному противнику был нанесен сосредоточенный огневой удар реактивной артиллерии РСЗО «Ураган» и авиации с использованием многоцелевых истребителей Су-30. Также в ходе нанесения огневого удара были задействованы разведывательно-ударные вертолеты Ка-52.

Далее вертолетами Ми-8АМТШ были доставлены десантные подразделения для проведения засадных действий. Огнем из ПТУР и крупнокалиберных пулеметов создана огневая засада на маршрутах выдвижения «противника». Также вертолетами Ми-8 АМТШ в район ведения оборонительных действий на внешней подвеске вертолетов были доставлены гаубицы Д-30 артиллерийской батареи.

В завершающей фазе подразделения соединения ВДВ при ведении позиционной обороны с использованием боевых машин десанта БМД-4, стрелкового оружия и гранатометов, «уничтожили» подходящие резервы условного противника.

Всего в учении, проводимым под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, задействовано около 6000 военнослужащих ВДВ, более 400 единиц боевой и специальной техники, среди которых современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», а также модернизированные БМД-2КА-У и бронетранспортеры БТР-Д, 120-мм самоходные орудия 2С9 «Нона-С», 122-мм гаубицы Д-30, зенитные ракетные комплексы «Стрела-10М», реактивная артиллерия, инженерные машины разграждения, плавающие транспортеры ПТС-2, понтонные переправы, автомобильная техника и техника связи.

Также в учении было задействовано более 40 самолетов Ил-76МД Военно-транспортной авиации для десантирования личного состава и техники, более 10 транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ и 5 ударных вертолетов Ми-24, пара истребителей-бомбардировщиков Су-34.