Морской крестный ход с мощами Феодора Ушакова прошел в Кронштадте

В Кронштадте состоялся морской крестный ход, во время которого катер «Иоанн Кронштадтский» с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова совершил обход кораблей - участников Главного военно-морского парада.

Корабли - участники Главного военно-морского парада расположены на Кронштадтском рейде и на реке Неве. Верующие военнослужащие с бортов кораблей смогли наблюдать за проходом катера с ковчегом.

После прохода ковчег с мощами отправили в Морской Никольский собор в Кронштадте, где он будет располагаться вплоть до Главного военно-морского парада.

Ковчег был доставлен рейсом самолета Ил-76 на аэродром Пушкин, где его встретили почетный караул, адмиралы, генералы и офицеры Западного военного округа, Военно-морского флота, курсанты военных вузов и военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона.