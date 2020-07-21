Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Морской крестный ход с мощами Феодора Ушакова прошел в Кронштадте

Алексей Баранов
16:08 21.07.2020
Ковчег был доставлен рейсом самолета Ил-76 на аэродром Пушкин, где его встретил почетный караул, после чего мощи переместили на Ленинградскую военно-морскую базу.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Кронштадте состоялся морской крестный ход, во время которого катер «Иоанн Кронштадтский» с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова совершил обход кораблей - участников Главного военно-морского парада.

Корабли - участники Главного военно-морского парада расположены на Кронштадтском рейде и на реке Неве. Верующие военнослужащие с бортов кораблей смогли наблюдать за проходом катера с ковчегом.

После прохода ковчег с мощами отправили в Морской Никольский собор в Кронштадте, где он будет располагаться вплоть до Главного военно-морского парада.

Ковчег был доставлен рейсом самолета Ил-76 на аэродром Пушкин, где его встретили почетный караул, адмиралы, генералы и офицеры Западного военного округа, Военно-морского флота, курсанты военных вузов и военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.07.2020, 12:42
Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
Дата21.07.2020, 15:38
Взрывы и стрельба: морпехи прорвали оборону «противника» и отвоевали побережье на Камчатке
Дата19.07.2020, 18:04
Ответственность и интернациональное общение: чемпионка Олимпиады-80 Нелли Ким рассказала, как проходили Игры в Москве
Дата21.07.2020, 11:05
Новейший фрегат «Адмирал Касатонов» принят в состав ВМФ РФ
Дата20.07.2020, 17:50
Советские, рекордные, наши: какими спустя 40 лет вспоминают Олимпийские игры 1980 года
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:00 В стране и мире
Раскрыт неисчерпаемый источник воды и нефти
16:56 В стране и мире
Видео
Матрасный «торнадо»: в Челябинске на отдыхающих на пляже обрушился сильный ураган
15:55 В стране и мире
Назван дешевый фрукт, полезный для мозга
14:55 В стране и мире
Видео
Сочинский смерч: ураган обратил в бегство туристов на набережной
12:59 В стране и мире
Видео
Украинский журналист рассказал о переговорах с захватившим людей в Луцке злоумышленником
События дня
События дня
Главный военно-морской парад
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Удары «Калибрами»: военнослужащие ЧФ уничтожили «противника» в Крыму в ходе внезапной проверки
Видео
Опубликованы уникальные кадры подрыва перспективного снаряда для РСЗО будущих поколений
Харламов высмеял свой развод с Асмус
Федосеева-Шукшина подала в суд на Бари Алибасова
Видео
Задержанный экс-губернатор Фургал обратился к жителям Хабаровского края
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.