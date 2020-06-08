В Парадах Победы по всей России примут участие более 64 тысяч военнослужащих

Военные парады в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года пройдут 24 июня 2020 года в 10 часов по местному времени в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных Сил. Об этом говорится в новом выпуске газеты «Красная Звезда».

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Всего в военных парадах будут задействованы более 64 тысяч военнослужащих, около 2,4 тысяч единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники, а также 13 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

В 28 городах, где будут проведены Парады, в 22:00 по местному времени прогремят артиллерийские салюты.

Парад в честь Победы в Великой Отечественной войне, который традиционно проходит 9 мая, в этом году был отложен из-за пандемии коронавируса. В этот день также были отменены все массовые мероприятия из-за опасности распространения Covid-19. Глава РФ Владимир Путин перенес смотр на 24 июня. Эта дата выбрана неслучайно: 24 июня 1945 года состоялся первый Парад Победы.