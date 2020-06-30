Летающий «Медведь»: кадры дозаправки ракетоносца Ту-95МС в воздухе

В Амурской области состоялись летно-тактические учения экипажей дальней авиации. В них были задействованы более десяти стратегических ракетоносцев Ту-95мс и самолетов-заправщиков Ил-78.

В ходе учений летчики дальней авиации выполнили ракетные пуски по целям на полигоне в Камчатском крае, а также отработали дозаправку топливом в воздухе.

Дозаправка стратегических ракетоносцев проходила на высоте свыше 6000 метров на скорости более 550 километров в час. Этот элемент является одним из наиболее сложных в программе летной подготовки, при этом позволяет значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.