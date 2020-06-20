«Белый лебедь» над Москвой: кадры пролета Ту-160 в рамках генеральной репетиции Парада Победы

«Звезда» публикует кадры пролета боевой авиации над Москвой в рамках генеральной репетиции Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На кадрах, снятых в воздухе, запечатлен Ту-160 - грозный «Белый лебедь», как его еще называют, «расправивший» свои крылья над столицей.

В субботу, 20 июня, на Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция Парада Победы. В тренировке были задействованы пешие парадные расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации.

Как ранее заявил глава МО РФ Сергей Шойгу, в Параде будут участвовать примерно 14 тысяч человек. В основном это военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу.

В воздушной части Парада Победы примут участие 75 самолетов и вертолетов.

Торжественное мероприятие должно было состояться 9 мая, однако его пришлось перенести из-за пандемии COVID-19. Теперь оно пройдет 24 июня - в день исторического Парада победителей 1945 года.