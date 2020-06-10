В Севастополе и Новороссийске пройдет парад кораблей в честь 75-летия Победы

В Севастополе и Новороссийске более десяти кораблей примут участие в военном параде в честь юбилея Великой Победы, который состоится 24 июня. Об этом сообщает 10 июня пресс-служба Черноморского флота.

«В акваториях Севастопольской и Цемесской бухт городов-героев Севастополь и Новороссийск в рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся парады кораблей Черноморского флота», - говорится в сообщении.

В Севастополе в парадную линию выстроятся подводная лодка «Ростов-на-Дону», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Ингушетия», большой десантный корабль «Цезарь Куников», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», фрегат «Адмирал Эссен», а также пограничный сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России.

В Новороссийске в морском параде примут участие малый противолодочный корабль «Касимов», морской тральщик «Железняков», спасательное буксирное судно «СБ-742», гидрографическое судно «ГС-402», а также пограничный сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России.

В честь 75-летия Победы на кораблях поднимут флаги расцвечивания, а с наступлением темноты включат праздничную иллюминацию. Парадную линию кораблей сформируют к 19 июня.

МРК «Ингушетия» - восьмой корабль модернизированной серии «Буян-М», построенный для Черноморского флота на Зеленодольском заводе имени Горького. Был спущен на воду 11 июня 2019 года. На Черноморском флоте есть еще два корабля проекта«Буян-М» - «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочек».

Малые ракетные корабли проекта 21 631 (шифр «Буян-М») - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения, ближней морской зоны.

Официальное назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. Однако практическое боевое применение кораблей проекта из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности.

Сторожевой корабль «Адмирал Эссен» - второй фрегат проекта 11 356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Фрегат является многоцелевым сторожевым кораблем, предназначенным для выполнения боевых задач и ведения боевых действий в составе соединений кораблей и самостоятельно.

Экипаж корабля состоит примерно из 200 человек. В длину он достигает 124,8 метра, а в ширину - 15,2 метра. Основу ударного вооружения фрегата составляют универсальные пусковые установки 3С14, которые могут использовать ракеты «Калибр» и «Оникс».