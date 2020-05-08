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Российские военные высадили 75 деревьев на авиабазе Хмеймим в честь Дня Победы

Ян Брацкий
06:36 08.05.2020
Акция «Сад памяти» стартовала 18 марта и уже охватила более 70 регионов России.
Российские военные высадили 75 деревьев на авиабазе Хмеймим в честь Дня Победы
© Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие высадили в Сирии 75 апельсиновых и мандариновых деревьев в память о ветеранах Великой Отечественной войны. Мероприятие состоялось на авиабазе Хмеймим в рамках акции «Сад памяти». Многие из тех, кто сегодня несет службу в Сирийской Арабской Республике – потомки ветеранов, героически сражавшихся на фронтах и освободивших мир от фашизма.

«Рад, что тоже служу Отечеству. Я считаю, что любой мужчина должен защищать родину и в любой ситуации должен встать на ее стражу», - рассказал внук героя Советского Союза Михаила Сотникова Евгений Толмачев.

Мужчина отметил, что подвиги деда с детства не давали ему покоя и он точно знал, что станет военным, когда вырастет.

«Каждый раз, когда звучит "День Победы", мурашки по коже. Всплывают какие-то воспоминания. Я уж не знаю, как там было у них. У меня вся семья военнослужащие: деды, отец, я пошел по их стопам. Мой сын, который подрастает, на вопрос, кем будешь, отвечает: буду как папа военным», - делится своими эмоциями старший лейтенант Тимур Аглямов.

Оба его деда были ранены в годы Великой Отечественной. Первый служил снайпером, второй был разведчиком.

Акция «Сад памяти» стартовала 18 марта и уже охватила более 70 регионов России. По задумке организаторов, ее участники должны высадить 27 миллионов деревьев в память погибших в самой кровопролитной войне в истории человечества.

Акция набирает популярность не только в России, но и за рубежом. К ней уже присоединились жители Абхазии, Таджикистана, Армении и Греции. Чтут героев в Марокко, Перу и на Кипре.

Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы, признают организаторы, но россияне не унывают, и высаживают деревья на своих приусадебных участках. Высаженные деревья, а таких уже 14 миллионов, фотографируют и отправляют изображение на официальный сайт акции.

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