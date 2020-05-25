Боевое слаживание: на базе Тартус прошли совместные учения ВМС Сирии и ВМФ РФ

В акватории российской военно-морской базы Тартус прошли совместные учения военно-морских сил Сирии и Военно-Морского Флота России. Цель - захватить диверсантов, которые хотели напасть на стратегически важной порт, которые, по легенде, на дне акватории делали закладку с самодельным взрывным устройством.

За считанные минуты по тревоге подняты подразделения противодиверсионных сил и средств, осуществлено гранатометания, боевые пловцы погрузились в воду с борта катера «Раптор» и приступили к активному поиску диверсионной группы. Два диверсанта были уничтожены на месте, а два других захвачены и доставлены на борт катера «Раптор».

Российский противоминный корабль «Иван Антонов» получает задачу обнаружить установленные подводные и плавающие мины и освободить фарватер для следующих за тральщиком противодиверсионного катера «Кинель» и патрульных «Рапторов». Одну из обнаруженных мин удалось подорвать, другую расстрелять из пулемета.

«Нужно учитывать волнение моря, скорость корабля и направление ветра»», - объясняет сложность работы в море стрелок морского минного тральщика «Иван Антонов» Николай Иванченко.

Подобные учения позволяют наладить боевое слаживание между военнослужащими России и Сирии в акватории стратегически важного порта Тартус. Российская военно-морская база,постоянное присутствие наших военных кораблей в этом регионе - гарант безопасности в Восточном Средиземноморье.

«Сегодня проводилось совместное тактическое учение ВМС САР и ВМФ РФ, в ходе совместного тактического учения отработаны вопросы универсальной обороны пункта базирования Тартус», - прокомментировал начальник пункта базирования Тартус Вячеслав Родионов.

Все цели спланированного учения достигнуты, ВМС САР И ВМФ России по охране и обороне пункта морского базирования Тартус готовы, подчеркнул он.