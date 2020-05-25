«Дети Каспия» представят Астрахань в финале юнармейской лиги КВН

Команда «Дети Каспия» из Астрахани стала победителем в третьей отборочной группе юнармейской лиги КВН. Благодаря этому она выступит в финале, который планируется провести осенью в Москве.

В третьей отборочной группе за путевку в финал боролись «Витязь» из Новосибирской области, «Так точно» из Омской области, «Дети Каспия» из Астрахани и команда Ханты-Мансийского автономного округа «Рядом стоящие».

«Хотелось бы поблагодарить команды за игру. Самое главное, что в КВН очень тяжело играть на сцене, а тут в онлайн получается показывать такой уровень. Не представляю, как это можно сделать. Желаю всем удачи, пускай победит сильнейший», - отметил один из членов жюри, капитан команды КВН «Русская дорога» Алексей Кривеня.

Жюри единогласно присудило победу «Детям Каспия». Второе место досталось «Рядом стоящим». На третьем месте - команда «Так точно».

«Мы уже вторую неделю проводим игры. С каждым разом убеждаюсь, что нам это хорошо удается. И у нас большие перспективы, уверен в этом, потому что онлайн - непростое дело. Участники разных возрастов, затрагивают абсолютно разные темы, что, конечно, очень радует», - подчеркнул начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Ранее в финал юнармейской лиги КВН вышли «Козыри» из Челябинской области и представляющая Вологодскую область команда «Сборная депутатских детей».