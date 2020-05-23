Гордость Северного флота: как прошел спуск на воду фрегата «Адмирал Головко»

Спущенный на воду в Санкт-Петербурге фрегат «Адмирал Головко» воплотил в себе все самые передовые судостроительные и оружейные технологии. Боевой корабль впечатляет размерами - длина 135 метров, водоизмещение - 4,5 тысячи тонн.

Это самый современный корабль нашего флота, который изготовлен по «стелс-концепции». У фрегата сплошная надстройка, выполненная из композитных материалов, а все антенны и даже ракетное вооружение интегрированы в корпус.

Многоцелевой фрегат будет обладать мощнейшим вооружением. Противовоздушную оборону обеспечит комплекс «Полимент-редут», а главная ударная сила - универсальный комплекс крылатых ракет. Причем модульного принципа - корабль может нести на борту как «Калибры», так и новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон».

«Даже внешне он совершенно отличается от кораблей предыдущих проектов, этот корабль - носитель высокоточного оружия, а по своим техническим характеристикам это корабль морской и дальней океанской зоны», - отметил Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

Первый корабль серии, фрегат «Адмирал Горшков», уже несет службу на Северном флоте, где показал исключительную надежность и отменные мореходные качества. Недавно он вернулся из кругосветного похода, прошел более 35-ти тысяч морских миль.

«Адмирал Головко» первый фрегат серии с полностью российской силовой установкой, которую разработали отечественные специалисты. Причем даже винты здесь особой, уникальной конструкции.

Корабль назван в честь адмирала Арсения Григорьевича Головко, который всю Великую Отечественную войну командовал Северным флотом. Символично, что новейший фрегат будет служить там же. Он должен быть передан в состав флота уже через два года.