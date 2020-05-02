«Юнармия» проведет в День Победы многочасовой онлайн-марафон «Память жива»

Всероссийское движение «Юнармия» запустит многочасовой онлайн-марафон «Память жива», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Шесть часов непрерывной трансляции, рассказы ветеранов, интервью с известными музыкантами и актерами, интернет-акция «Бессмертный полк», все это и многое другое ждет пользователей социальной сети «Вконтакте» 9 мая на официальной странице движения.

В этот день актер, режиссер и продюсер Борис Галкин поделится историей своей семьи, на фронте воевали его родители, бабушка и дед. Не оставят юнкоры без внимания и его творческую биографию. В активе Бориса Сергеевича свыше 90 ролей. Среди них фильмы и сериалы, где он играет людей военных профессий: «В зоне особого внимания», «Ответный ход», «Десантный Батя», «…22 июня, ровно в 4 часа…».

«В этом году 9 мая пройдет для всех нас в новом, необычном онлайн-формате. Конечно, в День Победы каждому хотелось бы попасть на митинг, поблагодарить ветеранов, возложить цветы, но пока что обстоятельства складываются по-другому. Тем не менее, это не значит, что праздник отменяется. Традиционные акции пройдут в онлайне. Мы, в свою очередь, приглашаем всех пользователей социальной сети “Вконтакте” провести этот день с нами. Обещаю, будет увлекательно и интересно!» - призвал начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Сам лидер движения «Юнармия» в прямом эфире ответит на вопросы юнкоров ведущих трансляции. Пользователи узнают, какие в семье Романенко есть традиции, связанные с 9 мая, каково это встречать День Победы в космосе и сколько юнармейских проектов реализуется в Год памяти и славы.

В День Победы запланированы торжественные приемы в «Юнармию». Первым регионом, где состоялось посвящение на «удаленке» стала Ингушетия. Кроме того, 9 мая пройдет интернет-акция «Бессмертный полк». Во время акции юнармейцы выйдут на балконы своих квартир с портретами родных участников Великой Отечественной войны. К акции подключатся Армения, Белоруссия, Приднестровье, Казахстан и Италия, где при российских посольствах и воинских частях созданы юнармейские отряды.

9 мая будут подведены итоги конкурса #ФотографируЮнармию и проектов «Пионеры - Герои Великой Отечественной войны» и «75 шагов к Победе». Трансляция марафона «Память жива» состоится в официальной группе «Вконтакте» в 11:00 (по московскому времени). Информационный спонсор проекта - «Комсомольская правда».