Носители «Калибров»: командующий ТОФ рассказал о программе перевооружения флота

В ближайшие несколько месяцев Тихоокеанский флот получит сразу три корабля - носителя ракетного комплекса «Калибр». Об этом рассказал командующий флотом, адмирал Сергей Авакянц.

По его словам, в этом году в состав Тихоокеанского флота войдет корвет проекта 20380 «Алдар Цыденжапов», который станет уже третьим кораблем такого проекта на флоте. Экипаж корабля прибыл в Комсомольск-на-Амуре и после обязательного карантина начнет прием корвета. В настоящее время он практически готов и находится у достроечного пирса Амурского судостроительного завода.

«В боевой состав флота также войдет корвет нового проекта "Гремящий". На вооружении боевого корабля будет не только современный комплекс противовоздушной обороны "Редут", но и крылатые ракеты "Калибр-НК" и противолодочный комплекс "Пакет"», - отметил Авакянц.

Во второй половине года должны начаться швартовые, а затем ходовые испытания отремонтированного и модернизированного фрегата «Маршал Шапошников», добавил Авакянц.

«Важно, что теперь он сочетает в себе возможности противолодочного корабля и носителя высокоточных крылатых ракет. Я регулярно посещаю корабль на "Дальзаводе", где проводятся работы, и могу заверить, что их график полностью соблюдается», - заявил командующий Тихоокеанским флотом.

Флаг в текущем году будет поднят на современном морском тральщике «Яков Баляев», который также будет принят в боевой состав флота. Это пятый по счету в ВМФ базовый тральщик проекта 12700 «Александрит» и первый тральщик этого проекта, который будет нести службу на Тихом океане. Он относится к новому поколению кораблей противоминной обороны, поскольку имеет уникальный корпус из монолитного стеклопластика и расширенные функциональные возможности.

Командующий флотом также поделился новостями о ходе работ по строительству шести больших дизельных подводных лодок проекта 636.3. В состав их вооружения входят, помимо прочего, крылатые ракеты семейства «Калибр». Эти субмарины значительно усилят подводную составляющую Приморской флотилии разнородных сил, уверен командующий.