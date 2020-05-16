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Первый Ил-76 прибыл на аэродром Чкаловский из Сербии

Ирина Егорова
13:00 16.05.2020
Сегодня, 16 мая, в Россию вернутся более 40 военнослужащих и будет доставлено четыре единицы спецтехники.
Первый Ил-76 прибыл на аэродром Чкаловский из Сербии
© Фото: Минобороны

Первый самолет военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, которые выполняли в Сербии задачи по оказанию помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией, прибыл на аэродром Чкаловский.

Военнослужащим проведут обязательную процедуру термометрии и возьмут тесты на коронавирус. При выполнении данных мероприятий будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические меры. После военнослужащих ждет торжественная церемония встречи прибывшего из Сербии личного состава.

Сегодня, 16 мая, в Россию вернуться более 40 военнослужащих и будет доставлено четыре единицы спецтехники.

Остальные два рейса уже вылетели из Сербии и находятся в пути в Россию.

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