Первый Ил-76 прибыл на аэродром Чкаловский из Сербии

Первый самолет военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, которые выполняли в Сербии задачи по оказанию помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией, прибыл на аэродром Чкаловский.

Военнослужащим проведут обязательную процедуру термометрии и возьмут тесты на коронавирус. При выполнении данных мероприятий будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические меры. После военнослужащих ждет торжественная церемония встречи прибывшего из Сербии личного состава.

Сегодня, 16 мая, в Россию вернуться более 40 военнослужащих и будет доставлено четыре единицы спецтехники.

Остальные два рейса уже вылетели из Сербии и находятся в пути в Россию.