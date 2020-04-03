Первый самолет ВКС РФ с гумпомощью вылетел в Сербию

Первый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с российскими военными специалистами и оборудованием на борту вылетел с военного аэродрома Чкаловский в Республику Сербия для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Самолет доставит на аэродром Батайница (20 километров северо-западнее Белграда) передовую группу военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

По поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу были даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки, начиная с 3 апреля, помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Для переброски личного состава и техники планируется выполнить 11 самолето-рейсов военно-транспортной авиации ВКС России, которые доставят в Республику Сербия 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.