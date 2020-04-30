Корабли ТОФ выполнили боевые стрельбы в Тихом океане: видео

Две тактические группы кораблей в составе ракетного крейсера «Варяг», эскадренного миноносца «Быстрый», больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» выполнили стрельбу из корабельных автоматических пушек АК-130 и АК-100 по береговым целям.

Мишени имитировали объекты и технику условноговрага, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Ранее в Авачинском заливе прошло учение, в ходе которого три малых противолодочных корабля, обозначая атаку «противника», произвели в направлении района учения пуски ракет-мишеней «Саман».

Мишени, которые имитировали полет противокорабельных крылатых ракет, были обнаружены и атакованы корабельными средствами ПВО. Для отражения атаки ГРКР «Варяг» применил комплекс противовоздушной обороны «Оса». Большие противолодочные корабли использовали зенитные ракеты комплекса «Кинжал», а эсминец «Быстрый» задействовал 30-мм шестиствольные автоматические корабельные артиллерийские установки АК-630.

«Быстрый» - 11-й эскадренный миноносец проекта 956 «Сарыч». Корабль заложен в 1985 году на заводе № 190 им. А. А. Жданова (ныне «Северная верфь») в Ленинграде, спущен на воду в 1987 году, вошел в состав флота в 1989 году.

Вооружение: две спаренные артиллерийские установки АК-130/54, четыре 30 мм шестиствольные артиллерийские установки АК-630, две пусковые установки противокорабельных крылатых ракет П-270 «Москит». На борту располагается один вертолет Ка-27.