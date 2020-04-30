Командировки в Сирию и селитра: начальник инженерных войск РФ описал работу собак-саперов

В своей работе инженерные войска ВС РФ используют собак. Животные помогают при разминировании территорий, обнюхивая объекты и находя взрывчатку. Гость программы «Между тем» на телеканале «Звезда» начальник инженерных войск и генерал-лейтенант Юрий Ставицкий назвал наиболее подходящие для такой работы породы собак и объяснил, почему другие подходят менее.

«Пород несколько: немецкая и восточно-европейская овчарки, лабрадоры и совсем недавно мы начали готовить бельгийских овчарок. Другие породы мы не берем», - заявил он.

На вопрос, почему военные инженеры не используют спаниелей, как некоторые другие ведомства, Ставицкий ответил однозначно.

«Мы не используем спаниелей, потому что они не работают так долго, как овчарки и лабрадоры. Даже лабрадоров мы сегодня считаем слабыми собаками, овчарки самые выносливые собаки», - подчеркнул он.

По словам Ставицкого, зачастую собакам приходилось обучаться уже на месте.

«Командировки в Сирию были для собак достаточно серьезным экзаменом. Там жарко, собака как минимум 10 дней акклиматизируется, не может работать. Также те взрывчатые вещества, которые применялись боевиками, у нас не используются, у нас тротил, пластид, у них - селитра и другие варианты. Собаки переучивались прямо на месте», - рассказал генерал-лейтенант.

Ранее более 250 взрывоопасных предметов обнаружили минно-розыскные собаки Южного военного округа в ходе практических занятий на полигонах округа. В ходе тренировок саперы выполнили нормативы по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов с соблюдением требований безопасности при их ликвидации.