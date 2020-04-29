Весенний призыв: специалисты РХБЗ провели дезинфекцию сборного пункта в Москве

На сборном пункте Москвы военнослужащие подразделения РХБ защиты ЗВО провели специальную обработку контрольно-пропускного пункта, всех лестниц, перил, комнат отдыха для призывников, столовой, а также прилегающей к военкомату территории.

Всего было обработано свыше 10 тысяч квадратных метров поверхности. Во все военкоматы города Москвы поступили защитные медицинские маски и специальные тесты на определение вирусных заболеваний для проведения мероприятий весеннего призыва граждан на военную службу.

Также, с целью обеспечения безопасных условий для мероприятий призыва в военные комиссариаты Москвы были поставлены бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Для проведения обеззараживания помещений военных комиссариатов и автомобильного транспорта, выделяемого для перевозок призывников, создан необходимый запас дезинфицирующих средств.

В зданиях и на прилегающих территориях военных комиссариатов, а также в помещениях проводится дезинфекция и санитарная обработка.

Начало работы приемных комиссий военных комиссариатов запланировано на 12 мая. Первые отправки в войска состоятся не ранее 20 мая.

В соответствии с Указом Президента РФ от 30 марта 2020 года № 232 призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проводится с 1 апреля по 15 июля. Призыву на военную службу подлежат 135 тысяч человек.