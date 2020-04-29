Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Коронавирус ТЕГИ

Весенний призыв: специалисты РХБЗ провели дезинфекцию сборного пункта в Москве

Анна Берестовая
05:02 29.04.2020
Также в распоряжение военных комиссариатов столицы поступил запас защитных масок и тестов на вирус.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

На сборном пункте Москвы военнослужащие подразделения РХБ защиты ЗВО провели специальную обработку контрольно-пропускного пункта, всех лестниц, перил, комнат отдыха для призывников, столовой, а также прилегающей к военкомату территории.

Всего было обработано свыше 10 тысяч квадратных метров поверхности. Во все военкоматы города Москвы поступили защитные медицинские маски и специальные тесты на определение вирусных заболеваний для проведения мероприятий весеннего призыва граждан на военную службу.

Также, с целью обеспечения безопасных условий для мероприятий призыва в военные комиссариаты Москвы были поставлены бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Для проведения обеззараживания помещений военных комиссариатов и автомобильного транспорта, выделяемого для перевозок призывников, создан необходимый запас дезинфицирующих средств.

В зданиях и на прилегающих территориях военных комиссариатов, а также в помещениях проводится дезинфекция и санитарная обработка.

Начало работы приемных комиссий военных комиссариатов запланировано на 12 мая. Первые отправки в войска состоятся не ранее 20 мая.

В соответствии с Указом Президента РФ от 30 марта 2020 года № 232 призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проводится с 1 апреля по 15 июля. Призыву на военную службу подлежат 135 тысяч человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.04.2020, 13:53
На следующей неделе Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации с коронавирусом
Дата29.04.2020, 05:00
«Белые лебеди» в небе над Балтикой: кадры полета стратегических ракетоносцев ВКС РФ
Дата28.04.2020, 09:25
Олимпийские игры в Токио оказались под угрозой отмены
Дата27.04.2020, 14:29
Бронированные санитарные «Линзы» передали военным медикам в Чечне
Дата25.04.2020, 16:05
Из первых уст: участники встречи на Эльбе раскрыли подробности одного из главных событий в истории Второй мировой войны
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
05:10 Армия
Видео
Урал под защитой: войска РХБЗ продезинфицировали 19 социальных учреждений Свердловской области
05:02 Армия
Видео
Весенний призыв: специалисты РХБЗ провели дезинфекцию сборного пункта в Москве
03:50 В стране и мире
СМИ назвали страны, победившие пандемию COVID-19
00:42 В стране и мире
Видео
«Президент показал, что промышленность мобилизована»: политолог оценил выступление Путина
00:27 В стране и мире
Видео
Настоящие герои: в Петербурге появился мемориал умершим от COVID-19 медикам
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
05:10 Армия
Видео
Урал под защитой: войска РХБЗ продезинфицировали 19 социальных учреждений Свердловской области
05:02 Армия
Видео
Весенний призыв: специалисты РХБЗ провели дезинфекцию сборного пункта в Москве
05:01 Армия
Видео
Северный дозор: опубликовано видео сопровождения Ту-22М3 истребителями ВВС Норвегии
05:00 Армия
Видео
«Белые лебеди» в небе над Балтикой: кадры полета стратегических ракетоносцев ВКС РФ
04:27 В стране и мире
В Москву из Нью-Йорка вылетели более 250 россиян
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Минздраве назвали главный симптом заражения COVID-19
Названа причина тяжелого поражения легких при коронавирусе
Черная дыра стала прародителем нового типа планет
Назван богатый необходимым на карантине витамином недорогой продукт
Видео
«При коронавирусе поражены все этажи организма»: врач рассказал, как протекает COVID-19
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.